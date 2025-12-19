Donazione di Erga Omnes e Valtrigno al reparto di clinica pediatrica di Chieti
L'associazione Erga Omnes e la Protezione civile Valtrigno di Chieti hanno effettuato una donazione al reparto di clinica pediatrica dell’ospedale "SS. Annunziata" di Chieti, diretto dal prof. Giuseppe Chiarelli. La donazione consiste in un predellino in legno massello di faggio a due gradini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Premiato l'articolo di ecografia pediatrica più letto al mondo: è del dottor Di Ludovico della Clinica Pediatrica di Chieti
Leggi anche: Di Ludovico della Clinica Pediatrica di Chieti vince il premio per il miglior articolo scientifico sull’ecografia
Chieti, donazione Erga Omnes e Valtrigno al reparto pediatrico dell’Ospedale “SS. Annunziata” per maggiore sicurezza e privacy. - In occasione delle festività natalizie, l’Associazione Erga Omnes e la Protezione Civile Valtrigno di Chieti hanno effettuato una significativa donazione al Reparto di Clinica Pediatrica dell’Ospedale ... abruzzonews24.com
La Lumera ODV - progetti sociali. Thejrsounddesign · Peaceful Place. Il 13 e 14 novembre l’ambasciatore del Perdono Giuseppe Grassonelli, detenuto ergastolano ex 41bis nel carcere di Opera, ha partecipato con il nostro presidente @nico_caiazza_preside - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.