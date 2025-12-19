donazione di erga omnes e valtrigno al reparto di clinica pediatrica di chieti

L'associazione Erga Omnes e la Protezione civile Valtrigno di Chieti hanno effettuato una donazione al reparto di clinica pediatrica dell’ospedale "SS. Annunziata" di Chieti, diretto dal prof. Giuseppe Chiarelli. La donazione consiste in un predellino in legno massello di faggio a due gradini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

