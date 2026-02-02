Il cuore grande di Borgo Marfisi | giocattoli in dono alla clinica pediatrica di Chieti

Il quartiere Borgo Marfisi si mette in moto e porta doni alla clinica pediatrica di Chieti. I residenti hanno raccolto tanti giocattoli e li hanno consegnati direttamente al reparto dei bambini. Un gesto semplice, ma che ha scaldato il cuore di molti piccoli pazienti e dei loro genitori.

L'iniziativa è partita dalla pizzeria del quartiere che è diventata centro di gravità per una rete di solidarietà spontanea che ha unito scuole, negozi e famiglie Il quartiere Borgo Marfisi abbraccia la clinica pediatrica: dal colle di Chieti al reparto dei bimbi per portare tanti pacchi regalo. È il risultato di una mobilitazione che per quasi due mesi ha unito commercianti, famiglie e scuole di un intero quartiere. La raccolta partita a dicembre da una giovane attività commerciale di Borgo Marfisi, la pizzeria "Vasanicola", gestita da Ivan e Chiara, si è estesa rapidamente anche fuori dalla cerchia dei clienti abituali, coinvolgendo i residenti e le scuole della zona.🔗 Leggi su Chietitoday.it

