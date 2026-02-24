La scuola DanzanteS protagonista al Carnevale di Lazzaro e Pellaro

La scuola di danza DanzanteS ha attirato l’attenzione al Carnevale di Lazzaro e Pellaro, grazie alla sua performance sul carro allegorico dedicato a Pinocchio. La partecipazione nasce dall’intento di coinvolgere i giovani e valorizzare le tradizioni locali. I ballerini hanno mostrato entusiasmo e impegno durante la sfilata, ricevendo applausi dal pubblico presente. La loro presenza ha portato un tocco di vivacità alla manifestazione, che si è conclusa con entusiasmo generale.

Per la nota scuola reggina: "Un’esperienza che ha regalato emozioni indimenticabili e che ha confermato come la danza sappia unire, emozionare e raccontare storie" Grande successo per la scuola di danza DanzanteS, che quest’anno ha preso parte al tradizionale Carnevale di Lazzaro e Pellaro come corpo di ballo del carro allegorico dedicato a Pinocchio. Il carro, interamente progettato e realizzato da un gruppo di volontari di Lazzaro, si è distinto per creatività, imponenza e straordinaria cura dei dettagli, conquistando il pubblico lungo tutto il percorso della sfilata. Un’opera che ha saputo unire fantasia e maestria artigianale, trasformando la celebre favola in uno spettacolo capace di incantare grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it La nuova stagione di Bridgerton protagonista al Gran Ballo del CarnevaleLa prima serata del Carnevale di Venezia, in Piazza San Marco, sarà dedicata al Gran Ballo ispirato a Bridgerton, realizzato in collaborazione con Netflix. A San Lazzaro il nuovo mini-palazzetto per scuola e sport | FOTOA San Lazzaro è stato inaugurato il nuovo mini-palazzetto dedicato al Campus Kid, intitolato a Nerio Zanetti, figura storica della Zinella Volley.