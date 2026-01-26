La nuova stagione di Bridgerton protagonista al Gran Ballo del Carnevale

La prima serata del Carnevale di Venezia, in Piazza San Marco, sarà dedicata al Gran Ballo ispirato a Bridgerton, realizzato in collaborazione con Netflix. Un'occasione per immergersi nell'atmosfera elegante e raffinata della serie, con un evento che unisce tradizione e modernità. Un momento di convivio e spettacolo che segna l'inizio della stagione carnevalesca, offrendo un'esperienza unica nel cuore della città.

La prima serata del Carnevale di Venezia, in Piazza San Marco, sarà protagonista il Gran Ballo di Carnevale con Bridgerton, in collaborazione con Netflix. Piazza San Marco si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per un evento speciale realizzato in occasione del lancio della quarta stagione di Bridgerton su Netflix. A inaugurare i festeggiamenti, nel primo giorno del Carnevale, saranno danzatori professionisti, avvolti in sontuosi costumi d'epoca ispirati all'immaginario della serie, che guideranno e inviteranno il pubblico presente a unirsi alle danze.

