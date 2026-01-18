A San Lazzaro il nuovo mini-palazzetto per scuola e sport | FOTO
A San Lazzaro è stato inaugurato il nuovo mini-palazzetto dedicato al Campus Kid, intitolato a Nerio Zanetti, figura storica della Zinella Volley. L’evento di questa mattina ha visto il taglio del nastro, segnando un importante intervento per le attività scolastiche e sportive della zona. La struttura rappresenta un nuovo spazio dedicato allo sport e all’educazione, rafforzando l’offerta del territorio per giovani e comunità.
Taglio del nastro, questa mattina a San Lazzaro, per la palestra del Campus Kid intitolata a Nerio Zanetti, indimenticato allenatore della Zinella Volley. La struttura, con oltre 2.600 metri quadri di superficie, è uno spazio polifunzionale con tribune e sei spogliatoi: sarà utilizzata da. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
