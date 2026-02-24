La scuola Agazzi di Monteforte Irpino dona materiale didattico ai piccoli pazienti del Moscati

La scuola Agazzi di Monteforte Irpino ha consegnato materiale didattico ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale Moscati. La donazione mira a rendere più serena la permanenza in ospedale, offrendo giochi e libri educativi. Questa iniziativa coinvolge gli studenti che desiderano portare un sorriso ai bambini in cura. La consegna si è svolta questa mattina, coinvolgendo insegnanti e volontari del progetto.

Questa mattina il reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha ricevuto una speciale consegna di materiale didattico destinato ai piccoli pazienti ricoverati. Un’iniziativa che porta con sé un forte messaggio di solidarietà e vicinanza, nata dall’impegno dei genitori e degli insegnanti della scuola dell’infanzia Agazzi di Monteforte Irpino. Il materiale donato – giochi educativi, colori, album da disegno e strumenti utili alle attività scolastiche e ricreative – è stato acquistato dai genitori grazie ai proventi della vendita di manufatti artigianali realizzati dai bambini in occasione delle festività natalizie. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Doni per i piccoli pazienti della Pediatria dai volontari teatini dell'associazione carabinieri: in regalo giochi e materiale didatticoI volontari teatini dell'Associazione Carabinieri hanno consegnato doni e materiale didattico ai piccoli pazienti della Pediatria dell'ospedale Santissima Annunziata.

La Befana dona calze e sorrisi ai piccoli pazienti dell'ospedale SalesiLa Befana ha visitato questa mattina i piccoli pazienti del Dipartimento Materno Infantile dell'Ospedale Salesi di Ancona.

