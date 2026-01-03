Doni per i piccoli pazienti della Pediatria dai volontari teatini dell' associazione carabinieri | in regalo giochi e materiale didattico

I volontari teatini dell'Associazione Carabinieri hanno consegnato doni e materiale didattico ai piccoli pazienti della Pediatria dell'ospedale Santissima Annunziata. L'iniziativa mira a offrire conforto e supporto ai bambini durante il loro percorso di cura, attraverso giochi e strumenti utili per il loro sviluppo. Un gesto di solidarietà che rafforza il legame tra la comunità e le persone più giovani.

Regali e materiale di cancelleria per i piccoli pazienti della Clinica pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata. Questo il dono consegnato nella mattinata di sabato 3 gennaio da una rappresentanza al personale medico e infermieristico dell'unità operativa diretta dal professor Francesco.

