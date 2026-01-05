La Befana dona calze e sorrisi ai piccoli pazienti dell' ospedale Salesi
La Befana ha visitato questa mattina i piccoli pazienti del Dipartimento Materno Infantile dell'Ospedale Salesi di Ancona. L'iniziativa ha portato calze e un momento di conforto ai bambini ricoverati, contribuendo a rendere più lieve il loro soggiorno in ospedale. Un gesto di solidarietà e vicinanza che sottolinea l'attenzione dell'ospedale verso i piccoli pazienti e le loro famiglie.
ANCONA - La Befana questa mattina ha fatto visita ai piccoli pazienti del Dipartimento Materno Infantile Salesi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. La simpatica vecchina ha portato in anticipo dolci, doni e soprattutto sorrisi, grazie agli operatori e ai volontari della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
