Rie Kudan, vincitrice del prestigioso Premio Akutagawa, è diventata una delle voci più influenti della nuova letteratura giapponese. La sua recente confessione sull’uso di ChatGPT per scrivere il suo romanzo ha acceso un vivace dibattito sull’impiego dell’intelligenza artificiale nel processo creativo, sottolineando il ruolo crescente delle nuove tecnologie nella letteratura contemporanea.

© Quotidiano.net - “ChatGpt mi ha aiutato a scrivere il romanzo”: chi è Rie Kudan, la scrittrice vincitrice del Premio Akutagawa che ha confessato l’uso dell’AI

Rie Kudan rappresenta una delle voci più interessanti della nuova letteratura giapponese e, oggi, anche una figura chiave nel dibattito sull’ uso dell’intelligenza artificiale nella scrittura. L’autrice, che ha ottenuto l’ambito Premio Akutagawa per il suo romanzo “Tokyo Sympathy Tower” non ha fatto mistero di aver utilizzato l’ intelligenza artificiale nella scrittura del libro. La condivisione dell’autrice non ha messo in discussione il premio: invece, sta contribuendo ad accendere una riflessione globale sul rapporto tra creatività umana e strumenti tecnologici. Forse è arrivato il momento in cui usare ChatGPT non debba essere più considerato uno stratagemma veloce da usare sottobanco, bensì un’ulteriore risorsa da consultare con consapevolezza, elaborando buone regole. Quotidiano.net

Come fare la TESI con CHATGPT (senza farsi sgamare!)

“ChatGpt mi ha aiutato a scrivere il romanzo”: chi è Rie Kudan, la scrittrice vincitrice del Premio Akutagawa che ha confessato l’uso dell’AI - “Tokyo Sympathy Tower”, il libro di Rie Kudan, ha ottenuto uno dei riconoscimenti più importanti in Giappone: “L’intelligenza artificiale? quotidiano.net