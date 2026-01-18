Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Vincenzo Italiano si presenta in sala stampa con un atteggiamento di rammarico. L’allenatore toscano commenta con sincerità le difficoltà della sua squadra nel primo tempo, evidenziando una mancanza di energie e concentrazione che si sono fatte sentire nel corso della partita. Un confronto sereno e riflessivo, volto a individuare le aree di miglioramento per le prossime sfide.

Bologna, 18 gennaio 2026 – E’ un Vincenzo Italiano rammaricato quello che si presenta in sala stampa dopo la sconfitta con la Fiorentina. Il tecnico rossoblù si è detto “incredulo” per l’approccio dei suoi, specialmente nel primo tempo e a maggior ragione dopo la bella prova contro il Como e la vittoria di Verona: “Non pensavo che potessimo partire in questo modo. Ho riproposto ottoundicesimi di Verona perché avevo visto una grande prestazione e pensavo potessero trascinarci. Ho visto un primo tempo in cui siamo stati troppo lenti, troppo molli, non arrembanti. Mi tengo la reazione: giovedì dovremo ripartire da quella per rimediare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La delusione di Italiano dopo la sconfitta con la Fiorentina: “Lenti e molli nel primo tempo, non me l'aspettavo”

Leggi anche: Carbone dopo la sconfitta con l’Atletico: «Abbiamo cercato di rimanere in partita in 10 contro 11, nel primo tempo meritavamo il vantaggio»

Leggi anche: Crisi Fiorentina, Polverosi analizza la sconfitta viola in casa dell’Atalanta: «Atteggiamento non da squadra, è mancata la reazione nel secondo tempo»

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

La Fiorentina è spacciata. Sconfitta anche dal Verona. Non Andate allo stadio!!!

La storica voce dell'atletica italiana va in pensione e racconta tutto: dalla delusione per la scelta di RaiSport alle delusioni con Tortu e Schwazer. L'intervista esclusiva al Fatto Quotidiano - facebook.com facebook

#Delusione #Ternana in coppa Italia: il ko con il #Potenza nella fotogallery di Alberto Mirimao x.com