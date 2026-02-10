Carlo Conti ha annunciato che Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, in programma martedì 24 febbraio. L’artista romano salirà sul palco per un’esibizione che già fa salire l’attesa tra il pubblico e gli appassionati di musica. La manifestazione, che ogni anno richiama milioni di spettatori, si prepara a una serata di grandi emozioni e spettacolo.

Il Festival di Sanremo si prepara a un inizio all’insegna della musica e dello spettacolo. La prima serata, prevista per martedì 24 febbraio, promette di attirare l’attenzione di milioni di telespettatori grazie alla presenza di un ospite speciale confermato dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti. L’annuncio è arrivato direttamente dai suoi profili social, accompagnato da un commento entusiasta: “Sono molto contento che abbia accettato il mio invito”. La partecipazione di un super ospite alla serata inaugurale è sempre un momento atteso, capace di aggiungere emozione e richiamo mediatico al Festival. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sanremo, l’annuncio di Carlo Conti: “Tiziano Ferro super ospite della prima serata del Festival”

Approfondimenti su Sanremo Festival

Questa sera il Festival di Sanremo si apre con una sorpresa.

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato che Tiziano Ferro sarà ospite nella prima serata di Sanremo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Tiziano Ferro super ospite di Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti - RTL 102.5

Ultime notizie su Sanremo Festival

Argomenti discussi: Sanremo, l'annuncio a sorpresa di Carlo Conti: Mattarella riceverà tutti i big al Quirinale; I Big di Sanremo per la prima volta al Quirinale: l'annuncio di Carlo Conti; L'annuncio di Carlo Conti: I big di Sanremo saranno ricevuti da Mattarella, è la prima volta in 76 anni di Festival; Lillo e Pucci conduttori a Sanremo 2026: Carlo Conti svela il cast con una gag.

Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: «Tiziano Ferro superospite al Festival»Il Festival di Sanremo 2026 completa il suo cast con un nuovo superospite annunciato dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Sui suoi canali social, Conti ha confermato la presenza ... leggo.it

Sanremo 2026, Tiziano Ferro torna al Festival come super ospite della prima serata: l’annuncio di Carlo Conti – VIDEOTiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata di Sanremo 2026: l'annuncio di Carlo Conti sui social, il ritorno all’Ariston e il nuovo album con il tour negli stadi. gay.it

SANREMO | Carlo Conti annuncia la presenza di Tiziano Ferro come super ospite all'Ariston nella prima serata del Festival. #ANSA - facebook.com facebook

SANREMO | Carlo Conti annuncia sui social la presenza di Tiziano Ferro come super ospite all'Ariston, nella prima serata del Festival. #ANSA x.com