Ucraina Orsini sul Nove | Negoziati di pace? Russia e Usa da un lato Europa dall’altro Putin non vuole commettere lo stesso errore di Gorbacëv

Nel dibattito sul conflitto in Ucraina, Orsini analizza le posizioni di Russia, Usa ed Europa, evidenziando un crescente divario tra le parti. Secondo l’esperto, Putin evita di ripetere gli errori di Gorbacëv, mentre i piani di pace sembrano stagnare, con un allontanamento tra le posizioni delle principali attori coinvolti.

“Rispetto ai piani di pace, direi che non è cambiato niente. Nella sostanza c’è stato un ulteriore allontanamento tra le posizioni della Casa Bianca e della Russia, da una parte, e quelle dell’ Ucraina e dell’Europa, dall’altra. In sostanza c’è stato un primo piano di pace in 28 punti di Trump, poi c’è stato un secondo piano di pace in 19 punti da parte di Zelensky e dell’Unione Europea. Adesso ci sarà un terzo piano di pace e dovrebbe essere un piano di pace in 20 punti da parte dell’Unione Europea e da parte di Zelensky, ma i punti decisivi non sono stati sciolti. Il primo di questi è la cessione territoriale. Ilfattoquotidiano.it

