“Sono deluso dal fatto che il presidente Zelensky non ha ancora letto la proposta (di pace americana, ndr) di poche ore fa. Il suo entourage la adora, ma lui no”. In un colloquio con i giornalisti, Donald Trump è tornato ad accusare il presidente ucraino, ‘reo’ di “non essere pronto” a sottoscrivere la bozza. Il nuovo round di trattative fra Usa e Ucraina è terminato sabato senza un risultato evidente, con Zelensky – che oggi sarà ricevuto a Londra dal premier britannico Keir Starmer, insieme a Emmanuel Macron e Freidrich Merz -, che ha definito i colloqui “costruttivi anche se non facili”. “ Alla Russia il piano va bene, ma non sono sicuro che questo valga anche per Zelensky ” le parole del presidente americano, sempre più insofferente, dopo aver incassato l’elogio del Cremlino per il nuovo, durissimo atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti dell’Europa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump striglia Zelensky: “Non ha letto il piano di pace”. Ucraina ed Europa a un bivio, la Russia “sciacalla”