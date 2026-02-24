la russa offre una triste parodia del trumpismo ma significativa

La Russa ha creato una parodia del trumpismo che ha fatto discutere, probabilmente a causa della sua forma caricaturale. La scena, ricca di esagerazioni e battute pungenti, cattura l’attenzione di chi osserva la politica con occhio critico. La caricatura si distingue per il tono satirico e il modo in cui mette in discussione certi atteggiamenti. La scena si svolge tra battute ironiche e gesti esagerati, lasciando aperta la domanda su come reagirà il pubblico.

L’incipit è fenomenale, oltre Age e Scarpelli, oltre Sonego, oltre Flaiano: neppure i più grandi sceneggiatori della commedia all’italiana sono mai arrivati a concepire qualcosa di simile. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che guarda in camera e attacca così, senza tanti preliminari: «Ho visto nei video la conferenza stampa di Carlo Conti su Sanremo e ha correttamente detto che Pucci era stato invitato senza pressione da parte di alcuno, per sua scelta.». Non so se mi spiego. La seconda carica dello stato fa un video che diffonde sui suoi canali social, e finisce immediatamente sulle home page dei giornali, per parlare della mancata partecipazione del comico Andrea Pucci a Sanremo, e per primissima cosa esprime il suo apprezzamento per il fatto che Carlo Conti abbia chiarito subito come lo avesse chiamato di sua iniziativa, «senza pressione da parte di alcuno». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Che tristezza il capodanno su Raiuno: sembrava la parodia della tv russaIl capodanno su Raiuno quest’anno ha deluso le aspettative, con un cast poco innovativo, cover poco riuscite e una location poco conosciuta a Catanzaro.

Flotta ombra russa, Kiev all?Italia: «Fermate le navi». E offre il porto del grano sul Mar NeroL'Ucraina ha chiesto all’Italia di intervenire contro la presenza di una flotta nascosta russa che opera nel Mar Nero.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Anche La Russa contro i giudici sulla Sea Watch: La abnormità della sentenza è sotto gli occhi di tutti; Estremisti Pucci Pucci | La Russa offre una triste parodia del trumpismo, ma significativa; La Russa vuole ancora che Pucci vada a Sanremo: chiede a Carlo Conti di fare una sorpresa; La Russa e espulsione Kalulu: Bastoni non ha simulato, Inter derubata tante volte dalla Juve.

Un tempo per certe cose si faceva una telefonata, oggi si fa un video su facebook: non è trasparenza, ma spudoratezza, scrive Francesco Cundari nella newsletter La Linea ...Un tempo per certe cose si faceva una telefonata, oggi si fa un video su facebook: non è trasparenza, ma spudoratezza, scrive Francesco Cundari nella newsletter La Linea. Arriva tutte le mattine dal ... linkiesta.it

La Russa vuole Andrea Pucci a Sanremo 2026, appello a Carlo Conti per una sorpresa per l'ingiusta sofferenzaIl presidente del Senato chiede a Conti un gesto per il comico dopo la rinuncia. Spesa che lo coinvolga perché è stato obbligato a rinunciare ... virgilio.it

Il Museo Fabergé, situato a San Pietroburgo, in Russia, ospita una straordinaria collezione di celebri paralumi Fabergé e altri capolavori che incarnano l'opulenza dell'era imperiale russa. Questa istituzione sul campo mette in mostra la straordinaria maestria a - facebook.com facebook