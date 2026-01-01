Che tristezza il capodanno su Raiuno | sembrava la parodia della tv russa

Il capodanno su Raiuno quest’anno ha deluso le aspettative, con un cast poco innovativo, cover poco riuscite e una location poco conosciuta a Catanzaro. Una programmazione che ha lasciato molti spettatori delusi, evidenziando una scelta poco originale e priva di quell’appeal tipico delle celebrazioni di fine anno. Un’occasione sprecata per rinnovare una tradizione che meriterebbe maggiore attenzione e qualità.

Che cosa triste festeggiare sparando botti #labodifsegnala #capodanno - facebook.com facebook

