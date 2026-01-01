Che tristezza il capodanno su Raiuno | sembrava la parodia della tv russa
Il capodanno su Raiuno quest’anno ha deluso le aspettative, con un cast poco innovativo, cover poco riuscite e una location poco conosciuta a Catanzaro. Una programmazione che ha lasciato molti spettatori delusi, evidenziando una scelta poco originale e priva di quell’appeal tipico delle celebrazioni di fine anno. Un’occasione sprecata per rinnovare una tradizione che meriterebbe maggiore attenzione e qualità.
La Rai ha mandato in onda il capodanno più triste della sua storia: cast vecchio, cover imbarazzanti e una location inspiegabile a Catanzaro. Mentre il vero Umberto Tozzi cantava su Canale 5, su Rai1 c'era Sal Da Vinci a fare karaoke. A mezzanotte, Marzullo e Rosanna Fratello con i bicchieri in mano accanto a Orietta Berti. Sembrava la versione non ironica di quella parodia russa che ci prendeva in giro. L'unico salvato: Marco Liorni, che merita di meglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
