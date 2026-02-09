Questa sera, la puntata de La Ruota della Fortuna si è aperta con Samira Lui, che ha catturato l’attenzione con un vestito blu in velluto. La conduttrice si è mostrata in forma e sicura, pronta a sfidare le domande e le sfide del gioco. La sua presenza ha subito creato un’energia positiva tra il pubblico e i concorrenti.

Ad aprire la puntata del 9 febbraio de La Ruota della Fortuna è stata una Samira Lui stupenda, fasciata in un abito blu in velluto. La 27enne e Gerry Scotti sono ormai diventati una presenza fissa nelle case degli italiani, dominando l’access prime con un programma che è entrato nel cuore di milioni di telespettatori. Anche questa puntata è stata ricca di colpi di scena, fra battute, sketch divertenti, ma anche frasi da scoprire nel celebre gioco. La Ruota della Fortuna, Teodora vince tutto. Fra i momenti più divertenti della puntata quello che in apertura ha visto protagonista Samira Lui. L’ex gieffina e protagonista de La Ruota della Fortuna è infatti caduta nel tranello di Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui in velluto è un sogno e cade nel tranello di Gerry Scotti

Approfondimenti su Ruota Della Fortuna

Il 30 dicembre, in un episodio del programma televisivo, Gerry Scotti ha interagito con Samira Lui e la band, offrendo intrattenimento durante le festività.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ruota Della Fortuna

Argomenti discussi: La ruota della fortuna: Domenico alla Ruota delle Meraviglie Video; La Ruota dei Campioni, stasera salta la puntata: perché Mediaset cancella Gerry Scotti (in prima serata); La ruota della fortuna perde terreno su Affari tuoi : perché non c'entra solo Fabrizio Corona; La Ruota della Fortuna, quanto ha vinto il campione Domenico ieri 2 febbraio.

La Ruota della Fortuna, Samira Lui in velluto è un sogno e cade nel tranello di Gerry ScottiSamira Lui strega tutti con l'abito in velluto blu e in apertura cade nel tranello di Gerry Scotti. dilei.it

La ruota della fortuna, chi è la nuova campionessa Ludovica da Galatina e quanto ha vinto il 6 febbraio?Nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 6 febbraio, il gioco di Canale 5 ha visto un cambio al vertice. Dopo una sola puntata, Valeria da Palmi ha ceduto il titolo di campione a Ludovica, ... tag24.it

#Cuori3 continua a vincere col 17% e quasi 3 milioni. Doppia sconfitta per Gerry Scotti che perde sia con #LaRuotaDellaFortuna (20,73%), battuta da #AffariTuoi (22%), sia con #ChiVuolEssereMilionario che scende al 14% e 1.876.000. Perde -8 punti -1.1 ml x.com

È accaduto poco fa, durante La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti risponde ai complottisti. Un commento che fa riferimento anche alla polemica Corona. Le parole del conduttore facebook