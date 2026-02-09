La Ruota della Fortuna Samira Lui in velluto è un sogno e cade nel tranello di Gerry Scotti
Questa sera, la puntata de La Ruota della Fortuna si è aperta con Samira Lui, che ha catturato l’attenzione con un vestito blu in velluto. La conduttrice si è mostrata in forma e sicura, pronta a sfidare le domande e le sfide del gioco. La sua presenza ha subito creato un’energia positiva tra il pubblico e i concorrenti.
Ad aprire la puntata del 9 febbraio de La Ruota della Fortuna è stata una Samira Lui stupenda, fasciata in un abito blu in velluto. La 27enne e Gerry Scotti sono ormai diventati una presenza fissa nelle case degli italiani, dominando l’access prime con un programma che è entrato nel cuore di milioni di telespettatori. Anche questa puntata è stata ricca di colpi di scena, fra battute, sketch divertenti, ma anche frasi da scoprire nel celebre gioco. La Ruota della Fortuna, Teodora vince tutto. Fra i momenti più divertenti della puntata quello che in apertura ha visto protagonista Samira Lui. L’ex gieffina e protagonista de La Ruota della Fortuna è infatti caduta nel tranello di Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Dilei.it
Il 30 dicembre, in un episodio del programma televisivo, Gerry Scotti ha interagito con Samira Lui e la band, offrendo intrattenimento durante le festività.
