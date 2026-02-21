La rivoluzione green Binari e ciclabili per dire addio all’auto

Padova sta costruendo nuovi binari e piste ciclabili per incoraggiare l’uso di biciclette e treni locali, riducendo così la dipendenza dalle auto. Questa operazione coinvolge molte strade del centro e le zone periferiche, con l’obiettivo di rendere più sicuro e accessibile il trasporto sostenibile. L’assessore alla Mobilità, Andrea Ragona, spiega che questa trasformazione cambierà profondamente la città nei prossimi mesi. La città si prepara a un cambiamento che coinvolge tutti i residenti.

Padova sta affrontando la sua più grande metamorfosi infrastrutturale dal dopoguerra, una rivoluzione destinata a trasformare prima di tutto le abitudini dei suoi abitanti, come conferma l'assessore alla Mobilità Andrea Ragona. Come ci si muoverà in città nel futuro? "Padova si sta rivoluzionando dal punto di vista della mobilità. Grazie al PNRR stiamo realizzando due nuove linee di tram che non collegheranno solo la città e i suoi quartieri, ma anche i comuni contermini. Due linee che andranno ad aggiungersi alla sola oggi esistente per un sistema che complessivamente riuscirà a trasportare 144.