La rivoluzione per le auto in centro | Bologna e Ravenna freno alle ibride

A partire dal 2026, Bologna e Ravenna hanno introdotto restrizioni più severe per le auto ibride nel centro urbano. Questa misura mira a migliorare la qualità dell’aria e promuovere un trasporto più sostenibile. Le nuove normative interessano i veicoli ibridi, limitandone l’accesso e incentivando l’utilizzo di mezzi alternativi. Di seguito, i dettagli principali e le implicazioni per i cittadini e i visitatori.

Bologna, 11 gennaio 2026 – L'anno è iniziato con una brutta notizia per i possessori di auto ibride. Da un lato la Romagna (tranne Forlì) e Bologna hanno introdotto dal 1° gennaio alcune misure per regolare e monitorare l'accesso dei veicoli. D'altra parte l'Emilia che invece prosegue sulla sua strada, senza particolari novità. Come detto, il caso che ha fatto scuola per alcuni territori della regione è quello di Bologna. Neve in pianura e vento fino a 100 km orari: weekend da brividi in Emilia Romagna Qui Bologna: chi può entrare in Ztl. Sotto le Torri, dal 1° gennaio, l'accesso nelle Ztl del centro storico è possibile solo per i residenti, domiciliati e autorizzati.

