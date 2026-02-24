La Regione cerca manager per agenzie e società partecipate | ok agli avvisi per le candidature

La Regione Puglia ha pubblicato gli avvisi per trovare nuovi manager, a causa dell'esigenza di rinnovare i vertici delle sue agenzie e società partecipate. Le selezioni riguardano sia presidenti che membri dei consigli di amministrazione, con l’obiettivo di rafforzare la gestione delle strutture regionali. Le candidature devono essere presentate entro le prossime settimane. La procedura punta a coinvolgere professionalità con esperienza nel settore pubblico e privato.

Approvati i provvedimenti che consentiranno di procedere all'acquisizione di candidature per la nomina di presenti e componenti dei Consigli di amministrazione di Arpal, Arti, Puglia Sviluppo, Adisu e Aeroporti di Puglia La Regione Puglia 'apre' le candidature per la nomina di presidenti e componenti dei Consigli di amministrazione di agenzie regionali e società partecipate. Sono stati infatti approvati i provvedimenti relativi agli avvisi pubblici per Arpal Puglia (Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro), Arti Puglia (Agenzia regionale per la Tecnologia e l'Innovazione), Puglia Sviluppo, Adisu (Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario) e Aeroporti di Puglia. 🔗 Leggi su Baritoday.it

