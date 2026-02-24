Corruzione su fondi Ue chiesto l’arresto di 16 docenti universitari e ricercatori in Sicilia e Calabria

La Procura Europea ha richiesto l’arresto di sedici docenti universitari, ricercatori e dipendenti di società informatiche coinvolti in un’indagine sulla corruzione legata ai fondi Ue. Le accuse riguardano presunte mazzette e pratiche illecite per ottenere finanziamenti pubblici. Si concentrano su alcune università in Sicilia e Calabria, dove sono state identificate irregolarità nella gestione delle risorse. La vicenda mette in luce una rete di persone coinvolte in pratiche illecite.

La Procura Europea (Eppo) ha chiesto l’arresto di sedici tra docenti universitari, ricercatori e insegnanti e di alcuni manager e dipendenti di società informatiche accusati a vario titolo di corruzione propria e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. L’inchiesta, stando a quanto riporta l’Ansa, riguarda la Sicilia e la Campania. Secondo i pm di Eppo, Gery Ferrara e Amelia Luise, i docenti facevano sì che gli enti presso cui lavoravano affidassero le forniture di beni e servizi a determinate società Informatiche ottenendo in cambio un “tesoretto” usato per comprare cellulari, smart tv e pc per uso personale o da regalare a familiari e conoscenti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Cresta sui fondi Ue in cambio di smartphone, chiesto l'arresto per 16 docenti e ricercatori universitariLa procura europea ha avviato un’indagine dopo che si è scoperto che 16 docenti e ricercatori universitari hanno richiesto fondi Ue in cambio di smartphone.

Cresta su fondi Ue, chiesto arresto docenti e ricercatori per corruzioneUn'indagine condotta dalla Procura Europea ha portato alla richiesta di arresto di 16 persone tra docenti universitari, ricercatori e manager di società informatiche, coinvolti in un caso di corruzione.

