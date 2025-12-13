La Rai lancia campagna ' Tutti cantano Sanremo'

13 dic 2025

La Rai presenta 'Tutti cantano Sanremo', una campagna di comunicazione ideata per diffondere lo spirito del Festival al di fuori del Teatro Ariston, coinvolgendo il pubblico e promuovendo la passione per la musica e la cultura sanremese.

Si chiama 'Tutti cantano Sanremo' la nuova campagna di comunicazione ideata e realizzata dalla Direzione Comunicazione Rai per portare lo spirito del Festival al di fuori del Teatro Ariston e direttamente tra la gente. L'iniziativa prevede un tour musicale in oltre sette città italiane, tra cui. Parmatoday.it

La Rai lancia campagna 'Tutti cantano Sanremo' - L'iniziativa porta le orchestre nelle piazze italiane per cantare i successi del Festival, primi spot il 14 dicembre ... parmatoday.it

Al via la campagna Rai “Tutti Cantano Sanremo” - Al via la campagna Rai “Tutti Cantano Sanremo” La Rai ha scelto Trento, insieme ad altre città italiane, per le registrazioni degli spot, coinvolgendo i passanti. rainews.it

