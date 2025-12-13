La Rai lancia campagna ' Tutti cantano Sanremo'
Si chiama 'Tutti cantano Sanremo' la nuova campagna di comunicazione ideata e realizzata dalla Direzione Comunicazione Rai per portare lo spirito del Festival al di fuori del Teatro Ariston e direttamente tra la gente. L'iniziativa prevede un tour musicale in oltre sette città italiane, tra cui. Parmatoday.it
Violenza economica: Terziario donna Confcommercio Nord Ovest Sardegna lancia la campagna per l’istruzione finanziaria femminile https://www.sassarinotizie.com/2025/12/12/violenza-economica-terziario-donna-confcommercio-nord-ovest-sardegna-lancia - facebook.com facebook
#Tg2000 - Piano #freddo #Milano. Fondazione Progetto Arca lancia la campagna di #Natale #5dicembre #Tv2000 @tg2000it x.com
Entra in chiesa con il motorino durante la messa e sgomma fino all’altare – Il video