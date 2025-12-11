Milano si prepara alla prossima fashion week maschile
Milano si avvicina alla prossima fashion week maschile, un evento atteso nel panorama della moda internazionale. La città, protagonista anche delle Olimpiadi, ha riprogrammato le sfilate per creare un evento mondiale unificato, puntando a mettere in risalto l'eccellenza del design italiano e a rafforzare il suo ruolo come capitale della moda.
Nella Milano delle Olimpiadi anche le sfilate moda sono state riprogrammate per disegnare un unico evento mondiale. Ed è così che anche la settimana dedicata alla moda maschile è diventata un trampolino verso l’inaugurazione dei Giochi. Anticipata di qualche giorno rispetto alle date canoniche, la kermesse del menswear è protagonista in città dal 16 al 20 gennaio 2026 con 76 appuntamenti, ossia 25 sfilate, tra fisiche e digital; 36 presentazioni, 3 incontri su appuntamento e 12 eventi. Organizzata da CNMI- Camera Nazionale della Moda Italiana con il supporto del MAECI-Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano, la fashion week si aprirà alla luce degli aggiornamenti dei Fashion Economic Trends, che evidenziano il ritorno alla crescita dopo otto trimestri in calo. 🔗 Leggi su Panorama.it
