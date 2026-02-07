Per i suoi 80 anni, Mauro Pagani ha ricevuto un regalo speciale: un film dedicato a lui. Si intitola

Per i suoi 80 anni, festeggiati giovedì, si è visto regalare un film. Ma ’Andando dove non so. Mauro Pagani una vita da fuggiasco’, diretto da Cristiana Mainardi, non è tanto il racconto di una carriera fortunata, quanto la sintesi di un’intera visione della musica: un viaggio tra sperimentazione, incontri e libertà. "Bisogna essere curiosi e anche capaci di cercare: io mi sono messo sempre dove la fortuna passa", racconta Pagani, impegnato a presentare il docufilm nelle sale italiane il 16, 17 e 18 febbraio e in anteprima nazionale a Firenze, al Teatro di Fiesole, martedì prossimo alle 18. "Ho imparato – aggiunge il polistrumentista, compositore e produttore discografico – ad apprezzare i doni che ho ricevuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mauro Pagani, 80 anni in un film: "Una seconda vita grazie alla sorte"

Mauro Pagani, 80 anni oggi: auguri!Compie oggi 80 anni (auguri!) Mauro Pagani, nato a Chiari in provincia di Brescia il 5 febbraio del 1946: la sua vita di musicista è stata raccontata nel libro Nove vite e dieci blues e nel film An ... rockol.it

Mauro Pagani: «Anche a 80 anni non ho perso la voglia di fare musica»L’artista nativo di Chiari si racconta in un’intervista in cui parla del film a lui dedicato, che sarà al cinema il 16, 17 e 18 febbraio ... giornaledibrescia.it

“Siamo cresciuti pensando: SI…PUÒ…FARE!”. Grande calore e partecipazione per l’anteprima speciale di “Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco”, con due proiezioni sold out al Cinema Anteo di Milano. x.com

Oggi Mauro Pagani compie ben 80 anni. Auguri ad uni dei fondatori della PFM e poi prezioso facebook