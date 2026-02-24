La mamma di Domenico deposita un audio in procura I medici di Bolzano | Criticità operative

La madre di Domenico Caliendo ha consegnato un messaggio audio alla procura, per segnalare problemi durante le cure del figlio. I medici di Bolzano riferiscono di criticità operative che potrebbero aver influenzato l’esito del trattamento. L’inchiesta si concentra su possibili errori e sulle procedure adottate durante il trapianto, mentre le indagini continuano a raccogliere testimonianze e documenti. Restano molti aspetti ancora da chiarire in questa vicenda.

Sono ancora tanti i punti da chiarire nell’inchiesta relativa al decesso di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato all’ospedale Monaldi di Napoli. La mamma del piccolo, Patrizia Mercolino, questa mattina si è recata in procura per depositare la registrazione audio di una conversazione avvenuta con il cardiochirurgo che, lo scorso 23 dicembre, ha eseguito l’operazione. Il file è stato messo a disposizione del sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante, titolare del fascicolo che vede indagati sette persone, tra medici e paramedici del nosocomio partenopeo, con l’ipotesi di reato per omicidio colposo in concorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Morte di Domenico, il Dipartimento di Salute di Bolzano: “Criticità operative nel team di Napoli”. La mamma in Procura deposita audioIl Dipartimento di Salute di Bolzano ha identificato criticità operative nel team di Napoli come causa della morte di Domenico.

Cuore bruciato, i medici di Bolzano contro quelli di Napoli: «Ecco dove hanno sbagliato». La madre di Domenico deposita un nuovo audio in procuraIl cuore bruciato si è verificato a causa di errori evidenti durante l’intervento di prelievo, che ha coinvolto un team di Napoli.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Bimbo trapiantato, parla la mamma dopo la morte di Domenico; La mamma di Domenico: Ho affidato la vita di mio figlio ai medici e mi hanno tradito. Non posso perdonare; La mamma di Domenico, morto a 2 anni dopo il trapianto: Se me lo tenevo a casa, oggi stava qua; Trapianto cuore fallito, Nas di nuovo al Monaldi per le indagini.

La mamma di Domenico deposita un audio in procura. I medici di Bolzano: Criticità operativePatrizia Mercolino ha registrato una conversazione avvenuta con il cardiochirurgo del Monaldi che ha effettuato il trapianto al bimbo. Il legale della donna: Il medico ha detto che Domenico era trapi ... ilgiornale.it

Francesco Borrelli alla Camera parla del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto a NapoliIl deputato napoletano Francesco Borrelli alla Camera dei Deputati interviene sul piccolo Domenico, morto dopo il trapianto a Napoli ... msn.com

La mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto al Monaldi, avrebbe depositato in queste ore in Procura un audio whatsapp in cui il medico chirurgo responsabile del trapianto di cuore deteriorato avrebbe detto alla donna dopo la riunione di esperti - facebook.com facebook

#Napoli La mamma di Domenico, accompagnata dal suo legale, stamattina ha consegnato in procura la registrazione audio di una conversazione avuta con il cardiochirurgo che il 23 dicembre aveva impiantato al bimbo di 2 anni e mezzo il cuore danneggi x.com