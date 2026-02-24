Cuore bruciato i medici di Bolzano contro quelli di Napoli | Ecco dove hanno sbagliato La madre di Domenico deposita un nuovo audio in procura

Il cuore bruciato si è verificato a causa di errori evidenti durante l’intervento di prelievo, che ha coinvolto un team di Napoli. La madre di un bambino altoatesino di 4 anni ha depositato un nuovo audio in procura, puntando il dito contro le procedure adottate. Durante l’espianto, i medici di Bolzano hanno riscontrato gravi criticità nelle operazioni del team meridionale. La vicenda si concentra sulle differenze tra i due gruppi di professionisti.

Durante l’intervento di espianto del cuore donato da un bambino altoatesino di 4 anni e destinato al piccolo Domenico Caliendo «sono emerse significative criticità operative a carico del team di prelievo di Napoli». È quanto si legge in una relazione inviata lo scorso 18 febbraio dal dipartimento di Prevenzione sanitaria e salute della provincia autonoma di Bolzano al ministero della Salute. In particolare, i medici altoatesini contestano ai colleghi campani la procedura chirurgica seguita, la dotazione tecnica incompleta (con insufficiente materiale refrigerante) e l’incertezza in merito alla gestione dell’anticoagulazione (eparina). 🔗 Leggi su Open.online

Cuore bruciato, la mamma del piccolo Domenico in Procura: depositerà audio dei medici

Il box sbagliato e il ghiaccio secco: la catena di errori sul cuore bruciato del piccolo Domenico tocca anche Bolzano

