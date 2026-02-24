Morte di Domenico il Dipartimento di Salute di Bolzano | Criticità operative nel team di Napoli La mamma in Procura deposita audio

Il Dipartimento di Salute di Bolzano ha identificato criticità operative nel team di Napoli come causa della morte di Domenico. La madre del bambino, in procura, ha depositato un audio che solleva dubbi sulle procedure adottate durante il trapianto. Le indagini mirano a chiarire eventuali responsabilità e a fare luce su quanto accaduto in ospedale. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Napoli, 24 febbraio 2026 – Dalle bocche cucite allo scambio di accuse. In mezzo le indagini che vogliono fare piena luce su chi è colpevole della morte del piccolo Domenico, il bambino di due anni al quale è stato trapiantato un cuore ‘bruciato’ dal ghiaccio provocando irrimediabilmente la morte dopo oltre 60 giorni di agonia. I Nas di Trento vogliono sapere chi ha fornito materialmente il ghiaccio secco che ha poi congelato il cuore destinato a Domenico e chi era presente nel blocco operatorio quella mattina del 23 dicembre 2025. Una richiesta, secondo quanto scrive il quotidiano 'Alto Adige', inoltrata alla direzione medica dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Morte Domenico, il dipartimento Salute di Bolzano: "Criticità operative nel team di Napoli durante l'espianto del cuore"Domenico è morto a causa di problemi riscontrati durante l’espianto del cuore a Napoli, secondo quanto riportato dal dipartimento Salute di Bolzano.

Il cuore donato al piccolo Domenico, l'accusa del Dipartimento Salute Bolzano: "Criticità operative nel team di Napoli"Il Dipartimento Salute di Bolzano ha segnalato che durante l’espianto del cuore di un bambino di 4 anni, destinato a Domenico Caliendo, sono emerse gravi criticità operative nel team di Napoli.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Morte del piccolo Domenico a Napoli. P. Tortorella (cappellano Monaldi): È morto tra le lacrime dei genitori e dei medici, la testimonianza della madre è un seme di speranza; Bimbo trapiantato, parla la mamma dopo la morte di Domenico; La morte del piccolo Domenico, gli indagati salgono a sette; La morte di Domenico, gli indagati passano a sette. La madre chiede giustizia.

Morte di Domenico, l’assessore alla Salute di Bolzano: Da noi protocollo rispettato, piena fiducia nel personaleHubert Messner, assessore alla Salute della Provincia autonoma di Bolzano, difende l'operato degli altoatesini: Procedure eseguite secondo protocollo ... fanpage.it

Chi sono i medici indagati al Monaldi sul caso di Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto di cuore fallitoMorte del piccolo Domenico Caliendo dopo il trapianto di cuore fallito: sono al momento 7 medici indagati, tutti al Monaldi di Napoli ... fanpage.it

La morte del piccolo Domenico, trapiantato con un cuore danneggiato. In diretta a #StorieItaliane parla la mamma Patrizia “Non mi posso fermare nel ricordo di Domenico. Se mi fermo è finita, per questo voglio creare la fondazione. Non date retta agli account - facebook.com facebook

Morte Domenico, il dipartimento Salute di Bolzano: "Criticità operative nel team di Napoli durante l'espianto del cuore" #napoli x.com