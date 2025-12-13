lavori pronti in primavera struttura moderna e sostenibile

La costruzione della nuova piscina comunale di Viareggio si sta sviluppando con un progresso costante, evidenziando una struttura moderna e sostenibile. I lavori, in corso durante la primavera, stanno trasformando il sito in un importante punto di riferimento per la comunità, con un'attenzione particolare all'efficienza ambientale e all'innovazione architettonica.

I lavori al cantiere della nuova piscina comunale di Viareggio procedono con ritmo costante e visibile trasformazione. Lo ha scritto sulla sua pagina facebook il sindaco Giorgio Del Ghingaro che ha postato anche un video per mostrare lo stato di avanzamento dei lavori. "Le fondamenta sono state concluse e la base strutturale – ha scritto il primo cittadino – garantisce solidità e sicurezza. Sono state ultimate le lavorazioni necessarie alla posa della vasca, che ora è pronta ad accogliere le successive fasi. In questi giorni le strutture in ferro iniziano a sporgere e a delineare i volumi, restituendo ai cittadini un’immagine concreta del futuro impianto". Lanazione.it

