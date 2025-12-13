Lavori pronti in primavera Struttura moderna e sostenibile
La costruzione della nuova piscina comunale di Viareggio si sta sviluppando con un progresso costante, evidenziando una struttura moderna e sostenibile. I lavori, in corso durante la primavera, stanno trasformando il sito in un importante punto di riferimento per la comunità, con un'attenzione particolare all'efficienza ambientale e all'innovazione architettonica.
I lavori al cantiere della nuova piscina comunale di Viareggio procedono con ritmo costante e visibile trasformazione. Lo ha scritto sulla sua pagina facebook il sindaco Giorgio Del Ghingaro che ha postato anche un video per mostrare lo stato di avanzamento dei lavori. "Le fondamenta sono state concluse e la base strutturale – ha scritto il primo cittadino – garantisce solidità e sicurezza. Sono state ultimate le lavorazioni necessarie alla posa della vasca, che ora è pronta ad accogliere le successive fasi. In questi giorni le strutture in ferro iniziano a sporgere e a delineare i volumi, restituendo ai cittadini un’immagine concreta del futuro impianto". Lanazione.it
"Lavori pronti in primavera". Struttura moderna e sostenibile - I lavori al cantiere della nuova piscina comunale di Viareggio procedono con ritmo costante e visibile trasformazione. msn.com
Ex Cus, lo sprint dei lavori: la struttura (finanziata con il Pnrr) è quasi pronta. Venti abitazioni popolari da realizzare per Macerata - Tanto da poter ipotizzare una conclusione anticipata rispetto a quella ipotizzata, probabilmente entro fine primavera- corriereadriatico.it
Sono pronti a partire i lavori di difesa della costa nel tratto di spiaggia che va dal pontile alla zona Sud del litorale di Roseto degli Abruzzi. L’intervento, del valore di 900mila euro di Fondi Regionali, ha visto l’avvio nella giornata di ieri dell’allestimento del canti - facebook.com facebook
Meloni: Abu Mazen ad Atreju fa giustizia delle falsità contro il governo. "Dimostra quanto l'Italia sia stata e sia centrale nella crisi mediorientale". Il leader palestinese: "Pronti a elezioni, sia parlamentari che presidenziali. Lo Stato di Palestina non deve preoccu x.com
PRANZO PRONTO IN 10 MINUTI