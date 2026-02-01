Bruno | Rilancio del lavoro in Calabria con focus su diritti e sviluppo sostenibile

A Rende, in Calabria, si è tenuta un’assemblea di lavoratori ex LSU e LPU provenienti da tutta la regione. Chiedono con forza il riconoscimento dei diritti previdenziali e rivendicano maggiore dignità sul posto di lavoro. La riunione si è concentrata su come rilanciare l’occupazione in Calabria, puntando anche su uno sviluppo sostenibile. I sindacati e i rappresentanti dei lavoratori sono determinati a portare avanti questa battaglia, che riguarda molte persone in questa regione.

A Catanzaro, in un’assemblea tenutasi a Rende, si è riunita una rappresentanza di lavoratori ex LSULPU della Calabria per rilanciare la battaglia per il riconoscimento dei diritti previdenziali e la dignità del lavoro. Il movimento, che coinvolge centinaia di dipendenti pubblici stabilizzati con contratti a tempo parziale, ha chiesto un intervento urgente da parte delle istituzioni regionali e nazionali. Molti di questi operatori, impiegati per anni nei servizi comunali, si trovano oggi in una situazione previdenziale precaria, con contributi non versati negli anni precedenti alla stabilizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bruno: “Rilancio del lavoro in Calabria con focus su diritti e sviluppo sostenibile” Approfondimenti su Bruno Rilancio Chiudono in Calabria le brigate del lavoro Flai Cgil: focus su ghetti, tendopoli e lavoro stagionale Fondazione Banco Napoli, a Palazzo Ricca il vertice delle Cattedre Unesco: focus su innovazione e sviluppo sostenibile La Fondazione Banco Napoli ospita a Palazzo Ricca un importante vertice delle Cattedre Unesco, dedicato a tematiche di innovazione e sviluppo sostenibile. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Bruno Rilancio Argomenti discussi: Tecnologia, competenze e accoglienza per il rilancio del sistema regionale, Bruno e Puzzonia: Catanzaro cuore della sanità d’eccellenza; Presentati i Tascabili di AR Magazine dedicati a Sara Rossi e Luigi Pellegrin: dagli archivi al futuro; Ambiente e salute, gli Stati generali in Fiera del Levante; I consiglieri Bruno e Barbuto presentano interrogazione al presidente Occhiuto: Mancano ufficiali di polizia giudiziaria presso lo Spisal dell'Asp di Crotone. SANTANNA HOSPITAL, ENZO BRUNO CHIEDE AL PRESIDENTE OCCHIUTO DI SALVARE LA STRUTTURA SANITARIA Dal Consiglio regionale l’appello al presidente Occhiuto per valutare il rilancio del Sant’Anna Hospital, tra diritto alla cura, lavoro ed emi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.