Bruno | Rilancio del lavoro in Calabria con focus su diritti e sviluppo sostenibile

Da ameve.eu 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rende, in Calabria, si è tenuta un’assemblea di lavoratori ex LSU e LPU provenienti da tutta la regione. Chiedono con forza il riconoscimento dei diritti previdenziali e rivendicano maggiore dignità sul posto di lavoro. La riunione si è concentrata su come rilanciare l’occupazione in Calabria, puntando anche su uno sviluppo sostenibile. I sindacati e i rappresentanti dei lavoratori sono determinati a portare avanti questa battaglia, che riguarda molte persone in questa regione.

A Catanzaro, in un’assemblea tenutasi a Rende, si è riunita una rappresentanza di lavoratori ex LSULPU della Calabria per rilanciare la battaglia per il riconoscimento dei diritti previdenziali e la dignità del lavoro. Il movimento, che coinvolge centinaia di dipendenti pubblici stabilizzati con contratti a tempo parziale, ha chiesto un intervento urgente da parte delle istituzioni regionali e nazionali. Molti di questi operatori, impiegati per anni nei servizi comunali, si trovano oggi in una situazione previdenziale precaria, con contributi non versati negli anni precedenti alla stabilizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

bruno rilancio del lavoro in calabria con focus su diritti e sviluppo sostenibile

© Ameve.eu - Bruno: “Rilancio del lavoro in Calabria con focus su diritti e sviluppo sostenibile”

Approfondimenti su Bruno Rilancio

Chiudono in Calabria le brigate del lavoro Flai Cgil: focus su ghetti, tendopoli e lavoro stagionale

Fondazione Banco Napoli, a Palazzo Ricca il vertice delle Cattedre Unesco: focus su innovazione e sviluppo sostenibile

La Fondazione Banco Napoli ospita a Palazzo Ricca un importante vertice delle Cattedre Unesco, dedicato a tematiche di innovazione e sviluppo sostenibile.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bruno Rilancio

Argomenti discussi: Tecnologia, competenze e accoglienza per il rilancio del sistema regionale, Bruno e Puzzonia: Catanzaro cuore della sanità d’eccellenza; Presentati i Tascabili di AR Magazine dedicati a Sara Rossi e Luigi Pellegrin: dagli archivi al futuro; Ambiente e salute, gli Stati generali in Fiera del Levante; I consiglieri Bruno e Barbuto presentano interrogazione al presidente Occhiuto: Mancano ufficiali di polizia giudiziaria presso lo Spisal dell'Asp di Crotone.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.