La lezione Usa | attaccare le divise è un suicidio

Nel 2020, il movimento statunitense “Defunding the police” ha promosso una campagna per ridurre i finanziamenti alla polizia, provocando un acceso dibattito pubblico. La causa principale è stata la richiesta di limitare il ruolo delle forze dell’ordine e di riassegnare risorse ad altri settori sociali. Questa iniziativa ha portato a proteste e discussioni intense in molte città, con manifestanti e politici divisi sulle strategie da adottare. La questione rimane al centro del dibattito attuale e continua a dividere l’opinione pubblica.

Lezione americana. Nel 2020 negli Stati Uniti il movimento del “ Defunding the police ” fece una campagna a tappeto contro la polizia per tagliarne i fondi e limitarne i poteri di intervento. Il Partito Democratico la appoggiò, sperava di sbarazzarsi definitivamente di Donald Trump e tornare al potere. Biden vinse le elezioni (favorito in realtà dalla crisi del Coronavirus) e la politica dei Dem continuò non solo ad avere come bersaglio la polizia, ma spalancò le frontiere all’ingresso di stranieri irregolari. Quattro anni dopo, Biden fu defenestrato dalla campagna presidenziale, sostituito da Kamala Harris e il risultato fu il ritorno di Donald alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

