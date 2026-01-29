Trump sta per attaccare l’Iran? Teheran | Pronti con 1000 nuovi droni Le tre condizioni Usa e l’ipotesi del raid per innescare le proteste – La diretta
La tensione tra Stati Uniti e Iran sale di nuovo. Trump potrebbe decidere di attaccare Teheran, che risponde con l’annuncio di avere 1000 nuovi droni pronti all’uso. Le due parti si scambiano minacce e accuse, mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile raid americano per provocare proteste in Iran. La situazione resta molto calda e nessuno sa ancora come evolverà nei prossimi giorni.
Torna a incendiarsi lo scontro tra Stati Uniti e Iran, con minacce reciproche di attacchi «senza precedenti». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando diverse opzioni. Tra cui attacchi mirati contro le forze di sicurezza e i leader per motivare i manifestanti. Lo scrive Reuters sul suo sito. Due fonti statunitensi a conoscenza delle discussioni hanno affermato che Trump voleva creare le condizioni per un «cambio di regime» dopo che una repressione ha schiacciato il movimento di protesta, uccidendo migliaia di persone. Secondo il New York Times, il leader Usa avrebbe posto tre richieste chiave agli iraniani: la fine definitiva di ogni arricchimento dell’uranio e smaltimento delle attuali scorte, limiti alla gittata e al numero dei missili balistici e la fine di ogni sostegno ad Hamas, Hezbollah e agli Houthi che operano in Yemen.🔗 Leggi su Open.online
Approfondimenti su Trump Iran
Iran news, “Trump indeciso su come far cadere il regime: attacchi mirati o ampi con missili balistici”. Teheran: Mille nuovi droni studiati per contrastare i raid Usa
Il presidente americano Donald Trump sta valutando come intervenire in Iran, con opzioni che spaziano da attacchi mirati a operazioni più vaste con missili balistici.
Iran, le proteste in diretta: Trump frena su attacco USA: “Osserveremo e vedremo come procede”, riaperto spazio aereo a Teheran
Le ultime notizie dall'Iran segnalano la sospensione dell'attacco degli Stati Uniti, con le tensioni ancora elevate nel paese.
Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste
Ultime notizie su Trump Iran
Argomenti discussi: Le notizie di mercoledì 28 gennaio sulla situazione in Iran; Ultimatum di Trump all’Iran: La mia Armada pronta a colpire. La replica: Risponderemo; Proteste in Iran, il presidente: Attaccare Khamenei è guerra totale contro il popolo; Il NYT: L'Iran mai così debole. Trump: Situazione in evoluzione, vogliono un accordo - Teheran: In corso intensi sforzi diplomatici.
Iran, Trump pronto alla guerra: arriva la nave lanciamissili D Black, opzioni di attacco ampliate . Ecco cosa può succedereIl presidente Donald Trump sta valutando la possibilità di un nuovo attacco contro l'Iran dopo che le discussioni preliminari tra Washington ... msn.com
Iran, Trump alza il tiro e ora valuta attacco a Teheran: le possibili mosse del presidenteWashington, 29 gen.(Adnkronos) - Il presidente Donald Trump sta valutando la possibilità di un nuovo attacco contro l'Iran dopo che le discussioni ... iltempo.it
Ora Trump minaccia l’Iran: “Pronti ad attaccare con rapidità e violenza”. Teheran: “Risponderemo" x.com
Donald Trump torna ad attaccare - e a difendersi - dalle accuse legate ai nuovi episodi violenti accaduti a Minneapolis. facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.