Trump sta per attaccare l’Iran? Teheran | Pronti con 1000 nuovi droni Le tre condizioni Usa e l’ipotesi del raid per innescare le proteste – La diretta

La tensione tra Stati Uniti e Iran sale di nuovo. Trump potrebbe decidere di attaccare Teheran, che risponde con l’annuncio di avere 1000 nuovi droni pronti all’uso. Le due parti si scambiano minacce e accuse, mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile raid americano per provocare proteste in Iran. La situazione resta molto calda e nessuno sa ancora come evolverà nei prossimi giorni.

Torna a incendiarsi lo scontro tra Stati Uniti e Iran, con minacce reciproche di attacchi «senza precedenti». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando diverse opzioni. Tra cui attacchi mirati contro le forze di sicurezza e i leader per motivare i manifestanti. Lo scrive Reuters sul suo sito. Due fonti statunitensi a conoscenza delle discussioni hanno affermato che Trump voleva creare le condizioni per un «cambio di regime» dopo che una repressione ha schiacciato il movimento di protesta, uccidendo migliaia di persone. Secondo il New York Times, il leader Usa avrebbe posto tre richieste chiave agli iraniani: la fine definitiva di ogni arricchimento dell’uranio e smaltimento delle attuali scorte, limiti alla gittata e al numero dei missili balistici e la fine di ogni sostegno ad Hamas, Hezbollah e agli Houthi che operano in Yemen.🔗 Leggi su Open.online

Il presidente americano Donald Trump sta valutando come intervenire in Iran, con opzioni che spaziano da attacchi mirati a operazioni più vaste con missili balistici.

Le ultime notizie dall'Iran segnalano la sospensione dell'attacco degli Stati Uniti, con le tensioni ancora elevate nel paese.

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Argomenti discussi: Le notizie di mercoledì 28 gennaio sulla situazione in Iran; Ultimatum di Trump all’Iran: La mia Armada pronta a colpire. La replica: Risponderemo; Proteste in Iran, il presidente: Attaccare Khamenei è guerra totale contro il popolo; Il NYT: L'Iran mai così debole. Trump: Situazione in evoluzione, vogliono un accordo - Teheran: In corso intensi sforzi diplomatici.

