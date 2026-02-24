La lezione di Galileo | cercare sempre le prove

Galileo Galilei ha rivoluzionato il metodo scientifico dimostrando l’importanza di cercare prove concrete. La sua scoperta di un modo pratico per verificare le ipotesi ha cambiato il modo di fare ricerca. Durante le lezioni, gli studenti hanno visto come le sue osservazioni con il telescopio abbiano sfidato le convinzioni dell’epoca. La sua capacità di mettere in discussione le teorie tradizionali ha ispirato nuovi approcci alla scienza. La sua eredità continua a influenzare il metodo di indagine oggi.

A scuola in questo periodo abbiamo studiato sul libro di Storia, Galileo Galilei, l’inventore del metodo scientifico o sperimentale. Il nuovo metodo ideato da Galileo consiste nell’ osservazione diretta dei fenomeni naturali o simulati in laboratorio con esperimenti. Da essa si passa alla formulazione di ipotesi e la loro verifica attraverso un numero elevato di misurazioni di precisione. Infine si arriva all’individuazione delle relazioni matematiche che regolano tali fenomeni e quindi la formulazione delle leggi che permettono di prevederli e controllarli. Quindi ogni teoria ha bisogno di prove ricavate da osservazione e studio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

