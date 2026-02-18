Dobbiamo cercare sempre la provocazione

Il processo che ci ha portato da Picasso a Trump, da Boccioni a Umberto Bossi, da Jenny Saville a Miley Cyrus è iniziato con l’idea di sfidare le convenzioni. Questo percorso si è sviluppato nel tempo, attraversando diverse epoche e stili, e continua a influenzare il modo in cui percepiamo l’arte e la cultura oggi. La provocazione diventa così uno strumento per rompere gli schemi e stimolare nuove riflessioni.

"Quand'è iniziato il processo che ci ha portati da Picasso a Trump, da Boccioni a Umberto Bossi, da Jenny Saville a Miley Cirus?". Se lo chiede Arianna Porcelli Safonov, scrittrice e performer, nel suo ' Nostalgia dei dinosauri ' (Baldini e Castoldi). Ovvero "più corriamo verso il futuro, più sfasciamo la baracca". Stasera, alle 20,30, l'autrice presenta il libro al LabOratorio di San Filippo Neri assieme a Irene Iovine di Giovani Reporter. Porcelli Safonov, quello di stasera è un incontro tra generazioni. "I ragazzi hanno una capacità critica superiore di mille metri rispetto a quella della mia generazione alla loro età.