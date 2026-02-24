la guida alla 76esima edizione del festival della canzone italiana

Sanremo 2026 si apre questa sera, dopo settimane di discussioni e anticipazioni. La causa principale è il grande interesse del pubblico verso i nuovi artisti e le esibizioni che spaziano tra musica classica e moderna. La manifestazione si svolge in un teatro storico, con oltre tremila persone presenti ogni sera. Le cinque serate promettono spettacoli e sorprese, trasmesse in diretta su Rai 1 dalle 20.

D opo mesi di indiscrezioni, chiacchiere e polemiche comincia stasera Sanremo 2026. Ecco il programma delle 5 serate, da martedì 24 al 28 febbraio in diretta su Rai 1 dalle 20.30 circa, con streaming su RaiPlay e copertura radiofonica su Rai Radio 2. Alla guida Carlo Conti, affiancato stabilmente per tutte le serate da Laura Pausini. 30 i Big in gara, 4 le Nuove Proposte, una serata cover sganciata dalla gara. E ovviamente, la finale nella finale. A votare, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, la Giuria delle Radio e il pubblico da casa attraverso il Televoto. Sanremo 2026: veterani e debuttanti pronti a conquistare l’Ariston X Leggi anche › Quando inizia Sanremo 2026 e dove seguire le 5 serate Sanremo 2026, il programma delle 5 serate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La guida completa per non perdere neanche un minuto della 76esima edizione del Festival in tv, in radio e in streamingSanremo 2026 inizia tra pochi giorni, dal 24 al 28 febbraio, trasmettendo la musica e gli eventi in tv, radio e streaming.

Nayt in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con “Prima che”Nayt partecipa per la prima volta alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Prima che”.

SANREMO 2026 DAL 24 AL 28 FEBBRAIO: PROGRAMMA DELLE CINQUE SERATE

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Le novità di Sanremo 2026: la guida a regolamento, votazioni e programma della 76esima edizione del Festival; Festival di Sanremo 2026, tutti i testi delle canzoni; Sanremo 2026, il programma delle cinque serate: dal debutto alla finale; Sanremo 2026, cantanti, ospiti, cover e non solo: tutto quello che c’è da sapere sul Festival.

Sanremo, prima serata: i conduttori, i cantanti, le canzoni e gli ospiti. La guida completa per il debutto della 76esima edizioneL’attesa è stata più lunga del previsto, ma stasera, martedì 24 febbraio, si parte davvero. Il Festival di Sanremo è slittato di qualche settimana per ... leggo.it

Sanremo 2026, la guida: cantanti, ospiti, conduttori e canzoniLa 76esima edizione del Festival si terrà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio: direttore artistico e presentatore sarà per il secondo anno consecutivo Carlo Conti. In gara 30 Big più le quattro ... lettera43.it

Il filo rosso delle note e dell’influenza di Chopin guida la prima edizione del Venezia Piano Festival. - facebook.com facebook

#Sanremo2026, tutti sul lettino: il Festival va in analisi Guida semiseria ai testi di Sanremo 2026. Tra romanticismo smielato e dubbi esistenziali, scopriamo che il mondo o ci piace troppo o non ci piace per niente x.com