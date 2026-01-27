nayt in gara alla 76esima edizione del festival di sanremo con prima che

Nayt partecipa per la prima volta alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Prima che”. La sua presenza rappresenta un momento importante nel panorama musicale italiano, mostrando la crescita artistica e l’interesse del pubblico verso la sua musica. Il brano, disponibile in pre-save e pre-add, si inserisce nel contesto di un evento musicale di grande rilievo nazionale.

ph. Alessio Albi MILANO – Nayt, tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione, è per la prima volta in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Prima che”, già disponibile in pre-save e pre-add. “Prima che” (scritto da nayt e prodotto da Zef) è un brano nato dall’esigenza di interrogarsi su cosa resta quando si tolgono tutte le strutture sociali, i costumi e le abitudini che spesso si frappongono nei rapporti umani, tornando così a incontrarsi e a conoscersi per quelli che si è realmente. Con il suo stile, nayt unisce, senza mai snaturarsi, l’urban e il cantautorato, superando i confini di entrambi i generi, anche grazie a una scrittura diretta e sincera che lo caratterizza e con cui riesce a dare voce alla profondità, all’inquietudine e alle contraddizioni dell’essere umano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

