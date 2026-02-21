La guida completa per non perdere neanche un minuto della 76esima edizione del Festival in tv in radio e in streaming

Sanremo 2026 inizia tra pochi giorni, dal 24 al 28 febbraio, trasmettendo la musica e gli eventi in tv, radio e streaming. La mancanza di dettagli sul cast e le novità ha generato attesa tra il pubblico. Gli appassionati seguono con attenzione le anticipazioni sui presentatori e le esibizioni che si terranno al Teatro Ariston. Chi si collega alle piattaforme digitali non perde neanche un momento delle serate. La gara prenderà il via tra pochi giorni.

M anca davvero poco all'avvio di Sanremo 2026, quest'anno in onda da martedì 24 febbraio a sabato 28. Cinque serate consecutive che riportano il pubblico davanti allo stesso palco per l'evento televisivo più atteso dell'anno. Quest'anno il festival rispetto alla tradizione è slittato più avanti nel calendario per evitare la sovrapposizione con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ma come sempre sarà lo spettacolo più osservato, più chiacchierato, più commentato. A prescindere dalle date.