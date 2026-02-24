La guerra contro l’Ucraina 2014-2022-2026

Il conflitto tra Russia e Ucraina iniziato nel 2014 si aggrava a causa delle recenti escalation militari. La guerra, che dura ormai da quasi dieci anni, ha portato a un aumento delle tensioni nella regione e a un crescente afflusso di rifugiati. I combattimenti si intensificano e coinvolgono sempre più territori, creando un clima di instabilità costante. La situazione rimane difficile e senza segnali di immediato miglioramento.

Oggi trovate nel Foglio uno speciale sull’anniversario che non avremmo mai voluto celebrare. “Dodici anni di guerra” è il titolo dell’intervista al generale Philip Breedlove sull’aggressione di Vladimir Putin all’Ucraina. Troverete anche: un racconto di Dnipro, con una conversazione con il sindaco, di Micol Flammini; un ritratto di Volodymyr Zelensky di Kristina Berdynskykh; un’analisi di quanto la Nato abbia bisogno dell’Ucraina, e non viceversa, di Nona Mikhelidze; un’intervista ad Anne Applebaum di Paola Peduzzi; un approfondimento su Papa Leone e l’Ucraina di Matteo Matzuzzi; e tre saggi di autori internazionali: Marci Shore sull’abisso nichilista di Trump e Putin; Anna Schor-Tschudnowskaja sul senso per la violenza dei (giovani) russi; e un discorso commovente di Serhiy Zhadan, che è un poeta e pensa il futuro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

UCRAINA 2022-2026 – Zelensky, il presidente della guerraIl presidente ucraino Zelensky si trova al centro di un conflitto armato che coinvolge il suo paese, a causa dell'invasione russa scoppiata nel 2022.

Ucraina 2022-2026: “Negoziati impossibili, l’Europa sceglie la guerra perpetua”. Intervista al generale BoniIl generale Boni sostiene che le difficoltà nei negoziati tra Ucraina e Russia sono causate dalla mancanza di fiducia e dalle posizioni inconciliabili.

Ci portano IN GUERRA (contro la RUSSIA) - Alessandro Barbero (Torino, 2026)

La guerra contro l’incuria. Fossone piena di buche. Pericolo per gli anzianiLa strada per la struttura sanitaria costellata da crateri che la rendono impraticabile. La denuncia di un cittadino: Gli unici interventi sono stati i cartelli. . msn.com

Guerra Russia-Ucraina, Rubio: Noi gli unici a farli trattare, ma non vogliamo imporre un accordoMentre Putin fa mostra di negoziare, bombarda ancora pesantemente l’Ucraina: i russi hanno attaccato con quattro missili antinave Zircon, un missile balistico Iskander-M, un missile aereo guidato ... lastampa.it

