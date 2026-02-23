Il generale Boni sostiene che le difficoltà nei negoziati tra Ucraina e Russia sono causate dalla mancanza di fiducia e dalle posizioni inconciliabili. La sua analisi evidenzia come l’Europa opti per una strategia di conflitto prolungato, invece di cercare una soluzione diplomatica. Con un’esperienza diretta nel settore militare, Boni spiega come questa scelta alimenti il rischio di una guerra infinita. La sua opinione si basa su anni di studi e osservazioni sul campo.

Vicecomandante del Corpo d’Armata di Reazione Rapida della Nato a Innsworth (Regno Unito), Capo di Stato Maggiore dello stesso Corpo a guida italiana a Solbiate Olona (Varese) e Capo Reparto Pianificazione e Politica Militare dell’Allied Joint Force Command di Lisbona – il generale Maurizio Boni è un fine analista geopolitico e militare e autore di due opere di riferimento per ciò che riguarda la guerra in Ucraina: L’Esercito russo che non abbiamo studiato (2023) e La Guerra Russo-Ucraina. Strategie e percezioni di un conflitto intraeuropeo, entrambi pubblicati da Il Cerchio. La scorsa settimana ha seguito direttamente, per Analisi Difesa, la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco 2026. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Ucraina, Putin: "Non siamo stati noi a iniziare la guerra nel 2022, ma l'Ucraina sostenuta dall'Occidente"Vladimir Putin lancia un messaggio chiaro, sostenendo che la responsabilità della guerra in Ucraina non sarebbe della Russia, ma dell'Ucraina sostenuta dall'Occidente.

