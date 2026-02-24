La guerra contro l’incuria Fossone piena di buche Pericolo per gli anziani

Guido Coli denuncia le pessime condizioni di via Fossone Alto a Monteverde, causando rischi concreti per anziani e studenti. La presenza di numerose buche e cedimenti nel manto stradale rende difficile il passaggio e aumenta il pericolo di incidenti. La strada, principale collegamento alle scuole e alla struttura sanitaria, si deteriora lentamente senza interventi evidenti. La situazione si aggrava con il passare del tempo e richiede un intervento urgente.

Buche e cedimenti ancora al centro delle proteste. A denunciare le pessime condizioni del manto stradale di via Fossone Alto a Monteverde, l’unica via di accesso alle scuole e alla struttura sanitaria è il residente Guido Coli. A denunciare che sta crollando il parcheggio del cimitero di Fossola è invece la pagina ‘Salviamo il Castello di Moneta’. In un video viene mostrata la situazione dell’asfalto, caratterizzato da profonde crepe che rischiano di compromettere la stabilità del piazzale. "Purtroppo, si sta diffondendo una pericolosa assuefazione al degrado urbano - spiega Coli - Il degrado non riguarda una strada marginale, ma l’unica via di accesso alle scuole e alla struttura sanitaria di Fossone, percorsa ogni giorno da numerosi cittadini, utenti dei servizi pubblici, residenti e mezzi di servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Strade piene di buche a Tregozzano, Mattesini (Pd): "Incuria intollerabile e pericolosa"Le strade di Tregozzano, frazione periferica della città, sono attualmente in condizioni critiche, con numerose buche che mettono a rischio la sicurezza dei residenti.

Parioli, buche e incuria davanti al Comando dei CarabinieriA Parioli, davanti al Comando dei Carabinieri, si nota una strada segnata dalla presenza di buche e incuria.

