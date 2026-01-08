A Pisogne arriva la mostra Jerry Zeniuk Il colore lo speciale su Sky Arte

A Pisogne, il Museo Mirad’Or ospita la mostra “Jerry Zeniuk. Il colore”, curata da Simona Spinella e supervisionata da Flaminio Gualdoni e Marco Lagorio. L’esposizione offre un approfondimento sull’opera e il utilizzo del colore nel percorso artistico di Zeniuk. La mostra rappresenta un’occasione per conoscere meglio il contributo dell’artista nel panorama contemporaneo. È inoltre presente uno speciale su Sky Arte dedicato all’evento.

Pisogne. Il Museo Mirad'Or presenta la mostra " Jerry Zeniuk. Il colore ", curata da Simona Spinella con la supervisione di Flaminio Gualdoni e Marco Lagorio. L'esposizione offre al pubblico l'occasione di avvicinarsi al lavoro di Jerry Zeniuk, artista statunitense di origini europee, considerato tra i protagonisti della ricerca sul colore. Da oltre quarant'anni Zeniuk esplora le potenzialità emotive e visive delle tinte, sviluppando un linguaggio pittorico essenziale e immediato; il colore rappresenta l'emozione espressa attraverso struttura e forma, dove i punti, concetto geometrico primario, assumono valore simbolico e concettuale.

