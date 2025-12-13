Rinnovabili è ’guerra’ Il Governo impugna la legge regionale | È un’aggressione

Il Governo ha deciso di impugnare la legge regionale umbra sulle energie rinnovabili, definendola un'aggressione. L'assessore regionale Thomas De Luca esprime rammarico per questa scelta, che ha sollevato forti polemiche nella regione. La disputa riguarda le misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio, al centro di un acceso confronto tra istituzioni.

PERUGIA L'assessore regionale all'Ambiente e all'energia della Regione Umbria, Thomas De Luca esprime "rammarico" per la decisione del Consiglio dei ministri di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge "Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro". "Tale impugnativa giunge inaspettatamente, a conclusione di un lungo processo di confronto nel corso del quale la presidente aveva accolto tutte le osservazioni dei Ministeri, ad eccezione della richiesta avanzata dal Mase di sopprimere l'articolo 4 che prevedeva l'individuazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti da Fonti di energia rinnovabile (Fer)" afferma.