Affitti brevi il Governo impugna la legge dell’Emilia-Romagna

Il Governo ha deciso di impugnare la legge dell’Emilia-Romagna sugli affitti brevi. La decisione è arrivata dopo che il Consiglio dei ministri ha valutato la normativa adottata a metà dicembre, ritenendola non in linea con le norme nazionali. La regione aveva introdotto restrizioni per contenere l’overtourism, ma ora il Governo preferisce intervenire a livello centrale. La questione potrebbe aprire un nuovo capitolo tra le istituzioni e i gestori di affitti brevi.

Sugli affitti brevi il Governo non cambia linea: il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge dell'Emilia-Romagna adottata a metà dicembre per contenere il fenomeno dell'overtourism. Una normativa che ha introdotto la destinazione d'uso urbanistica "locazione breve", alla quale tutte le unità immobiliari utilizzate per locazioni turistiche dovranno adeguarsi. Riservando ai Comuni il potere di limitare percentuali di locazioni brevi in zone sensibili e vietare frazionamenti o demolizioni per nuovi usi brevi. La decisione dell'esecutivo arriva nonostante la Corte costituzionale abbia già bocciato a dicembre del 2025 un'analoga mossa del Governo contro la legge regionale toscana, dichiarando infondate le questioni di legittimità sollevate a marzo dello scorso anno.

