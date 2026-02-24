La gara a chi è più a destra iniziata da Vannacci

Vannacci ha criticato il governo Meloni, sostenendo che non è abbastanza di destra, innescando una discussione politica accesa. Durante una conferenza stampa, l’ex eurodeputato della Lega ha espresso la sua opinione, evidenziando come la maggioranza non soddisfi le sue aspettative ideologiche. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione sui diversi fronti di confronto all’interno dello spettro politico. Questa disputa continua a suscitare reazioni tra gli osservatori.

Maria Antonietta e Colombre: “Stiamo insieme da 15 anni. Io ansiosa, lui zen. Siamo come Sandra e Raimondo” Il governo Meloni? Non è abbastanza di destra. Almeno secondo il Vannacci pensiero. L'ex eurodeputato della Lega, a margine della conferenza stampa per annunciare la sua entrata nel gruppo di Esn, non risparmia critiche alla maggioranza in una sorta di gara a chi è più di destra. A warm welcome to the ESN Group!Roberto Vannacci. Our new MEP is from Italy and a member of the "Futuro Nazionale"???? pic.twitter.com2Jkm6jswl3 Per argomentare la sua tesi del "governo non abbastanza a destra" spiega: "Basti pensare che un suo esponente in Italia sta lottando per portare avanti lo Ius Scholae". 🔗 Leggi su Today.it

Tivù Verità | Alla destra serve più Vannacci o più Pascale?Alla destra si apre un dibattito tra Francesca Pascale e Simone Pillon, che si scontrano su chi sia più utile: Vannacci o Pascale stessa.

Per la destra il generale Vannacci è più istruttivo che distruttivoIl generale Vannacci ha presentato un nuovo partito che sta facendo discutere.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Cambiare il parabrezza? Uno sport olimpico. Come funziona e chi ha vinto la gara dei migliori riparatori; Le Nuove Proposte di Sanremo 2026: ecco chi sono i giovani artisti in gara al Festival; Chi è Luché per la prima volta in gara a Sanremo 2026 con la canzone Labirinto. FOTO; Sinner riparte da Doha: chi è Machac e dove vedere la gara.

Chi è Nayt: età, carriera e vita privata del rapper in gara a Sanremo 2026Dall’infanzia difficile a Roma al palco dell’Ariston: Nayt è tra i big di Sanremo 2026. Scopri la storia del rapper romano ... tg.la7.it

Analisi dei big in gara a Sanremo 2026 tra follower, engagement e potenziali guadagni: ecco chi vince la sfida economica…Analisi dei big in gara a Sanremo 2026 tra follower, engagement e potenziali guadagni: ecco chi vince la sfida economica sui social Il Festival di Sanremo ... novella2000.it

La gara di #Marattin per riuscire ad essere più vomitevole di #Renzi è giunta alla fine. Ha stravinto la battaglia, oramai è irraggiungibile da chiunque. Ora il suo obiettivo rimane superare Vannacci, ed è a buon punto. x.com

A Mosca devono aver deciso che Salvini ormai è inutile, tutte le carte di Vladimir puntate su Vannacci. Ci sarà da ridere a destra nei prossimi mesi, ora si apre la gara a cosa sarà “veramente veramente destra”. Riuscirà anche questa volta la ragazza della Gar - facebook.com facebook