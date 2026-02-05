Tivù Verità | Alla destra serve più Vannacci o più Pascale?

Alla destra si apre un dibattito tra Francesca Pascale e Simone Pillon, che si scontrano su chi sia più utile: Vannacci o Pascale stessa. Entrambi discutono sui temi più caldi della coalizione di governo, partendo dall’uscita del generale Vannacci dal partito di Matteo Salvini. La discussione si accende, con posizioni opposte e senza mezze misure.

Francesca Pascale e Simone Pillon si confrontano sui temi cari alla coalizione di governo prendendo le mosse dall'uscita del generale Vannacci dal partito di Matteo Salvini. Karol Nawrocki, il presidente della Polonia, anche se è soltanto da sei mesi in carica, si è pronunciato già più volte sull’Unione europea. Una voce diversa dalle posizioni delle oligarchie di Bruxelles e delle cancellerie di Berlino e Parigi che puntano sulla centralizzazione dell’Unione e sulla distruzione delle sovranità dei Paesi membri. Nawrocki è favorevole all’integrazione europea ma critico verso l’attuale Unione governata da politici e da burocrati non eletti, con Ursula von der Leyen in testa. 🔗 Leggi su Laverita.info

Vannacci lascia la Lega e divide il mondo politico.

Alla destra serve più Vannacci o più Pascale

