Paola Padovan, atleta italiana, è stata ospite dell’ultima puntata di OA Focus su YouTube, dove ha condiviso i suoi obiettivi e progetti. Attualmente in Finlandia, si prepara a partecipare a competizioni internazionali con l’ambizione di superare i 60 metri e avvicinarsi alla qualificazione per Los Angeles 2028. Un percorso che testimonia dedizione e determinazione nel mondo dell’atletica leggera.

Paola Padovan è stata l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La giavellottista nativa di Feltre si è raccontata a 360 tra passato, presente e futuro, con obiettivi chiari in vista del 2026 e non solo. Per la trentenne azzurra sta iniziando un 2026 che porta con sé numerose novità: “ Sono arrivata da poco più di una settimana nella mia nuova sede di allenamento, ovvero in Finlandia. Sto aprendo una nuova esperienza che speriamo mi porti fortuna. Come si sta? Le temperature sono basse, ovviamente, ma sono contenta. Una decisione che mi fa anche uscire dalla mia comfort zone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paola Padovan: “In Finlandia per sognare Los Angeles 2028. L’obiettivo è valicare i 60 metri”

Jacobs, nessun ritiro e obiettivo Los Angeles 2028: “So di poter essere competitivo”Marcell Jacobs, atleta di livello internazionale, ha dichiarato di non aver intenzione di ritirarsi e di continuare a puntare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Leggi anche: Carlo Macchini: “Ho superato il mio inferno personale. Adesso l’obiettivo è Los Angeles 2028”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

FOCUS – Atletica: Paola Padovan: dal record personale al ritorno del giavellotto italiano - In questo FOCUS esclusivo su Paola Padovan esploriamo la carriera di una delle migliori giavellottiste italiane della nuova generazione. oasport.it