Francia la musica elettronica è stata riconosciuta Patrimonio Culturale immateriale

La Francia annuncia che la musica elettronica è entrata a far parte dell’ Inventario Nazionale del Patrimonio Culturale Immateriale, riconoscendone l’importanza sull’identità artistica del paese transalpino “La musica elettronica occupa un posto legittimo nel nostro patrimonio immateriale nazionale ”, è quanto ha affermato il Ministro della Cultura Francese Rachida Dati, in seguito alla classificazione da parte del dicastero dei club come “luoghi di espressione e celebrazione artistica”. Una menzione speciale va a Jean-Michel Jarre, pionere della musica elettronica che con Oxygene album pubblicato nel 1976, (contenente brani realizzati con i primi sintetizzatori e senza voci) ed i successivi Equinoxee e Zoolok ha ispirato il “ French Touch” diventato famoso in tutto il mondo, del quale è uno dei rappresentanti più in vista insieme a Air, Cassius, Daft Punk e Justice In Francia la musica elettronica diventa patrimonio culturale immateriale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

