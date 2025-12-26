Francia la musica elettronica è stata riconosciuta Patrimonio Culturale immateriale
La Francia annuncia che la musica elettronica è entrata a far parte dell’ Inventario Nazionale del Patrimonio Culturale Immateriale, riconoscendone l’importanza sull’identità artistica del paese transalpino “La musica elettronica occupa un posto legittimo nel nostro patrimonio immateriale nazionale ”, è quanto ha affermato il Ministro della Cultura Francese Rachida Dati, in seguito alla classificazione da parte del dicastero dei club come “luoghi di espressione e celebrazione artistica”. Una menzione speciale va a Jean-Michel Jarre, pionere della musica elettronica che con Oxygene album pubblicato nel 1976, (contenente brani realizzati con i primi sintetizzatori e senza voci) ed i successivi Equinoxee e Zoolok ha ispirato il “ French Touch” diventato famoso in tutto il mondo, del quale è uno dei rappresentanti più in vista insieme a Air, Cassius, Daft Punk e Justice In Francia la musica elettronica diventa patrimonio culturale immateriale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: La cucina italiana riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell’umanità, esulta l'Abruzzo
Leggi anche: UNESCO iscrive la cucina italiana nel Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità: prima tradizione culinaria riconosciuta nella sua globalità
In Francia la musica elettronica è diventata “patrimonio culturale” - Però in Francia, terra di artisti come Daft Punk, Jean- rollingstone.it
Musica elettronica inserita nell'elenco del patrimonio culturale immateriale francese - La musica elettronica entra nel patrimonio culturale immateriale della Francia: primo passo verso l'inclusione della French Touch nel patrimonio UNESCO. msn.com
Roma, musica elettronica e sonorità vintage con il duo francese Polo & Pan - Un incontro paragonabile alla collisione tra satelliti in orbita intorno allo stesso pianeta. roma.corriere.it
Era ora…. #musica #cultura #italia #francia x.com
La Francia riconosce la #musicaelettronica come patrimonio culturale immateriale e apre ufficialmente la strada all’ingresso del French Touch nella lista #unesco ! Dopo la techno berlinese in Germania, anche l’elettronica francese ottiene un riconoscimen - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.