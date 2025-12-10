La cucina italiana riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell’umanità esulta l' Abruzzo
L'Abruzzo celebra con entusiasmo il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Questa importante conquista valorizza le tradizioni gastronomiche del territorio, simbolo di identità e di eccellenza culturale. Un riconoscimento che sottolinea l'importanza della cucina come elemento fondamentale del patrimonio culturale mondiale e motivo di orgoglio per tutta l'Italia.
È una giornata di grande orgoglio per il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Il riconoscimento dell'Unesco inorgoglisce anche l'Abruzzo dove è forte la tradizione culinaria.“La decisione dell’Unesco di inserire ufficialmente la cucina italiana. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Cucina italiana patrimonio dell’Unesco | il comitato ha detto sì - Zazoom Social News
É un’arte di vivere | la cucina italiana riconosciuta patrimonio mondiale dell’Unesco - Zazoom Social News
>ANSA-INTERVISTA/ Cucina italiana patrimonio Unesco, chef Niko Romito 'straordinario' - La cucina italiana riconosciuta patrimonio immateriale dell'umanità dell'Unesco "è un risultato straordinario, che ne sottolinea il valore culturale nel mondo": a dirlo all'ANSA è Niko Romito, chef ab ... Da ansa.it
Cucina italiana Patrimonio UNESCO: 10 piatti tipici delle Marche da scoprire - 10 piatti della cucina marchigiana della tradizione popolare, da riscoprire con la nomina della cucina italiana Patrimonio Immateriale UNESCO ... Lo riporta marcheweekend.it
Le parole dello chef Antonino Cannavacciuolo alla notizia della Cucina Italiana Patrimonio Immateriale dell'Unesco Vai su Facebook
Telefonata tra #Mattarella e @FrancescoLollo1 , la #Cucina #italiana è patrimonio @UNESCO @SocialMasaf Vai su X