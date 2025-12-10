La cucina italiana riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell’umanità esulta l' Abruzzo

L'Abruzzo celebra con entusiasmo il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Questa importante conquista valorizza le tradizioni gastronomiche del territorio, simbolo di identità e di eccellenza culturale. Un riconoscimento che sottolinea l'importanza della cucina come elemento fondamentale del patrimonio culturale mondiale e motivo di orgoglio per tutta l'Italia.

È una giornata di grande orgoglio per il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dellumanità. Il riconoscimento dell'Unesco inorgoglisce anche l'Abruzzo dove è forte la tradizione culinaria.“La decisione dell’Unesco di inserire ufficialmente la cucina italiana. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

