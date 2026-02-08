Pagheremo il riscatto i figli di Nancy Guthrie cedono ai rapitori richiesta da 6 milioni di dollari

Da fanpage.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia di Nancy Guthrie ha deciso di pagare il riscat ai rapitori. I figli della donna hanno ceduto alla richiesta di 6 milioni di dollari. Le autorità statunitensi stanno valutando la situazione e indagando sui messaggi inviati dai rapitori, ma al momento la decisione finale spetta ai parenti.

Le autorità statunitense che stanno indagando sul rapimento e sull’autenticità dei messaggi, hanno affermato che la decisione di pagare un eventuale riscatto spetta alla famiglia della donna tra cui la giornalista e volto della NBC Savannah Guthrie.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Nancy Guthrie

Savannah Guthrie, rapita la madre della conduttrice Nbc: l’appello social ai rapitori e il messaggio di Trump

Savannah Guthrie ha pubblicato un messaggio sui social chiedendo ai rapitori di sua madre di farsi avanti.

Nancy Brilli eliminata da Ballando con le stelle lancia accuse: “Figli e figliastri, trattata come carne da macello”

Nancy Brilli, eliminata da Ballando con le stelle, si sfoga accusando ingiustizie e favoritismi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Nancy Guthrie

Argomenti discussi: Attacco hacker alla Sapienza: sito e sistemi interni bloccati. Ma la didattica prosegue; Savannah Guthrie cube pagheremo in una nuova richiesta per il ritorno sano e salvo della madre; Pagheremo, cube Savannah Guthrie in un video disperato rivolto ai potenziali rapitori di sua madre; Conduttore televisivo americano disposto a pagare un riscatto per il ritorno sano e salvo della madre.

pagheremo il riscatto iPagheremo il riscatto, i figli di Nancy Guthrie cedono ai rapitori, richiesta da 6 milioni di dollariLe autorità statunitense che stanno indagando sul rapimento e sull’autenticità dei messaggi, hanno affermato che la decisione di pagare un eventuale ... fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.