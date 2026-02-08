Pagheremo il riscatto i figli di Nancy Guthrie cedono ai rapitori richiesta da 6 milioni di dollari

La famiglia di Nancy Guthrie ha deciso di pagare il riscat ai rapitori. I figli della donna hanno ceduto alla richiesta di 6 milioni di dollari. Le autorità statunitensi stanno valutando la situazione e indagando sui messaggi inviati dai rapitori, ma al momento la decisione finale spetta ai parenti.

Le autorità statunitense che stanno indagando sul rapimento e sull’autenticità dei messaggi, hanno affermato che la decisione di pagare un eventuale riscatto spetta alla famiglia della donna tra cui la giornalista e volto della NBC Savannah Guthrie.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Nancy Guthrie

Savannah Guthrie ha pubblicato un messaggio sui social chiedendo ai rapitori di sua madre di farsi avanti.

Nancy Brilli, eliminata da Ballando con le stelle, si sfoga accusando ingiustizie e favoritismi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Nancy Guthrie

Argomenti discussi: Attacco hacker alla Sapienza: sito e sistemi interni bloccati. Ma la didattica prosegue; Savannah Guthrie cube pagheremo in una nuova richiesta per il ritorno sano e salvo della madre; Pagheremo, cube Savannah Guthrie in un video disperato rivolto ai potenziali rapitori di sua madre; Conduttore televisivo americano disposto a pagare un riscatto per il ritorno sano e salvo della madre.

Pagheremo il riscatto, i figli di Nancy Guthrie cedono ai rapitori, richiesta da 6 milioni di dollariLe autorità statunitense che stanno indagando sul rapimento e sull’autenticità dei messaggi, hanno affermato che la decisione di pagare un eventuale ... fanpage.it

Donald Trump Reaches Out to Savannah Guthrie Amid Mother’s Mysterious Disappearance . As the FBI joins the urgent search for 84-year-old Nancy Guthrie, Trump called the “Today” anchor to offer support. Savannah has stepped back from hosting th facebook

#StatiUniti C'è anche l'ipotesi di un sequestro sulla scomparsa di Nancy #Guthrie, mamma della famosa giornalista della NBC Savannah. Dal 31 gennaio non si hanno più notizie della 84enne che ha problemi di salute. Arrivate alla famiglia alcune richieste x.com