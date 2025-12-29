Il mistero delle due giraffe scomparse negli USA | l’attrice Alicia Silverstone offre 50mila dollari di ricompensa
Due giraffe nate in uno zoo della Virginia sono scomparse mesi fa, suscitando molteplici interrogativi. Tra indagini, versioni contrastanti e arresti, l’attrice Alicia Silverstone ha offerto una ricompensa di 50.000 dollari nel tentativo di fare chiarezza. La vicenda rimane irrisolta, alimentando discussioni e speculazioni sulla sorte degli animali e sulle responsabilità coinvolte.
Due giraffe nate in uno zoo della Virginia sarebbero scomparse nel nulla mesi fa. Tra indagini per maltrattamenti, versioni contrastanti, arresti e le ricompensa di 50mila dollari offerta dell'attrice Alicia Silverstone, il mistero resta aperto e divide l'opinione pubblica americana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
