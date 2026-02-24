La fame nel mondo è inaccettabile | Il diritto al cibo è un diritto di tutti

La scarsità di cibo nel mondo deriva da disuguaglianze economiche e problemi di distribuzione. Molti bambini e famiglie affrontano quotidianamente la fame, mentre in altri paesi si spreca cibo in grandi quantità. Questa disparità mette in evidenza quanto sia urgente intervenire per garantire il diritto al cibo a tutti. La questione richiede azioni concrete, perché nessuno dovrebbe vivere senza cibo di base. La lotta contro la fame continua a coinvolgere molte organizzazioni umanitarie.

"Ho fame": una frase semplice e che noi ragazzi occidentali usiamo molto con leggerezza o semplicità, ma che per altri è un incubo. La malnutrizione è un killer silenzioso che causa quasi la metà (circa il 45%) delle morti di bambini sotto i 5 anni in tutto il mondo, in particolare in alcuni stati dell’Africa o altri Paesi colpiti dalle guerre. Nel 2024 ogni due secondi è nato un bambino destinato a soffrire la fame. Nel contesto di crisi in cui viviamo, i conflitti armati, i cambiamenti climatici e le crisi economiche hanno portato la fame e la malnutrizione a livelli mai raggiunti prima. Il rapporto Sofi 2025 (l’analisi annuale di Fao, Ifad, Unicef, Pam, Oms, per monitorare i progressi alla lotta alla fame nel mondo) evidenzia il leggero calo della fame nel mondo nel 2024, ma i progressi sono lenti e disomogenei: in Asia meridionale e in America la situazione è migliorata, ma in Africa e Asia occidentale è peggiorata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alimentazione equa per tutti: il diritto a cibo nutriente e accessibile a ogni costo di vitaNei quartieri più poveri di città, molte famiglie fanno fatica a mettere insieme il pranzo.

Fabrizio Corona, l’ordine dei giornalisti insorge: “Il diritto di cronaca non è un diritto assoluto”Dopo le polemiche di Mediaset, anche l’Ordine dei giornalisti si schiera contro Fabrizio Corona.

After a bad blind date, she married a pig farmer—who turned out to be a billionaire.Full Version

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La fame nel mondo, le nuove proteine per un’alimentazione più sostenibile; La fame nel mondo è inaccettabile : Il diritto al cibo è un diritto di tutti; Sicurezza alimentare nel mondo, il rapporto delle Nazioni Unite; La crisi alimentare globale accelera: necessari investimenti e innovazione immediati.

Fame nel mondo: la situazione oggi e i cambiamenti previsti per il futuroUltimo aggiornamento 14/10/2025. Nel contesto di crisi in cui viviamo i conflitti armati, i cambiamenti climatici e le crisi economiche hanno portato la fame e la malnutrizione a livelli mai raggiunti ... savethechildren.it

La fame nel mondo, le nuove proteine per un’alimentazione più sostenibileUn progetto europeo che vede in prima linea l’Enea contro le crisi alimentari nei Paesi dove il cibo manca ROMA – Viviamo in un’epoca di emergenza profonda anche dal punto di vista dell’insufficienza ... repubblica.it

Abbiamo fame di tenerezza in un mondo dove tutto abbonda. . Alda Merini x.com

Abbiamo fame di tenerezza, in un mondo dove tutto abbonda siamo poveri di questo sentimento che è come una carezza per il nostro cuore abbiamo bisogno di questi piccoli gesti che ci fanno stare bene, la tenerezza è un amore disinteressato e generoso, c - facebook.com facebook