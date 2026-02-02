Alimentazione equa per tutti | il diritto a cibo nutriente e accessibile a ogni costo di vita

Nei quartieri più poveri di città, molte famiglie fanno fatica a mettere insieme il pranzo. Il diritto a un cibo sano e nutriente non dovrebbe essere un privilegio, ma una possibilità per tutti. Eppure, ancora oggi, ci sono persone che devono scegliere tra pagare le bollette o comprare cibo di qualità. La questione dell’accesso alle risorse alimentari si fa sempre più urgente.

Il diritto a un cibo sano, nutriente e accessibile non è un lusso, ma un bisogno fondamentale per ogni persona, indipendentemente dal luogo in cui vive o dal reddito di cui dispone. A sottolinearlo è la Fondazione Campagna Amica, che da tempo lavora per rendere questa esigenza una realtà concreta in tutta Italia. L’obiettivo è chiaro: garantire a tutti, anche nelle aree più remote del Paese, l’accesso a prodotti agricoli di qualità, coltivati con rispetto per l’ambiente e per le persone. Il percorso parte dalla valorizzazione delle aree interne, dove più del 90% dei prodotti con denominazione di origine riconosciuta viene prodotto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

